РИАМО - 8 мар. Информация о возгорании нескольких бытовок на МКАД не является достоверной, горела всего одна бытовка на Проектируемом проезде 1980, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что на МКАД загорелось пять бытовок.

«Заявок о возгорании бытовок на 107-м километре МКАД не поступало», - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание одно бытовки на площади 10 квадратных метров по адресу: Проектируемый проезд 1980, строение 4. Пострадавших нет.