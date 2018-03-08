РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В подмосковном Подольске бывший владелец грузовой «Газели» не выдержал звонков от коммунальных служб и ГИБДД и вызвал эвакуатор, чтобы машину отвезли на штрафстоянку, рассказал «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Во дворе дома №14/61 на Большой Ивановской четыре дня не могли вывезти мусор из-за того, что владелец грузовой «Газели» поставил ее рядом с контейнером. Машина была продана, но не переоформлена. Поэтому сотрудники коммунальных служб и ГИБДД звонили бывшему владельцу.

"В четверг в 7:30 утра новый владелец не нашел ее на своем месте и подал заявление в полицию на розыск. Выяснилось, что старый владелец устал от звонков и вызвал эвакуатор, чтобы отвезти машину на штрафстоянку», - сказал свидетель.

По его словам, теперь между старым и новым владельцем идет спор, кто должен платить за эвакуатор и услуги штрафстоянки.