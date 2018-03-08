РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Члены поискового отряда нашли 36-летнего жителя Москвы, который пропал 23 февраля и мог находиться в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропавшего 23 февраля Александра Тронина нашли 8 марта в Подмосковье. Он жив. Поиски прекращаются», – сказал представитель поискового отряда.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан в 2010 году. Сначала это было объединение волонтеров, которые искали пропавшую в подмосковном лесу пятилетнюю Лизу Фомкину. Ребенка спасти не удалось. В честь девочки был назван поисковый отряд, на счету которого на сегодняшний день более 10 тысяч спасенных жизней.