РИАМО - 8 мар. Грабители напали на человека в подъезде дома на юго-западе Москвы, отобрав у него личные вещи и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: улица Голубинская, дом 9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на лестничной площадке между первым и вторым этажами дома по указанному адресу трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет заявителю, открыто похитили 4,3 тысячи долларов США, телефон сотовой связи, ноутбук, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.