РИАМО - 8 мар. В старинной лаборатории XIX века в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве 31 марта пройдет концерт «Три оттенка сопрано», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«31 марта в рамках проекта «Лаборатория звезд и Мастерская вокального искусства» под руководством Любови Казарновской состоится премьера концерта «Три оттенка сопрано». Мероприятие пройдет в старинной лаборатории XIX века в ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород», - говорится в сообщении.

Зрители услышат выступления солисток Международной музыкальной академии Voce e Violino, лауреаток российских и международных музыкальных конкурсов Валерии Савинской, Эмилии Батицкой и Анастасии Балаки.

Солистки исполнят произведения мировой классики, написанные Вольфгангом Амадеем Моцартом, Петром Чайковским, Джузеппе Верди и другими великими композиторами.

Уникальность концерта в сочетании трех оттенков сопрано: лирического (Валерия Савинская), колоратурного меццо (Эмилия Батицкая) и лирико-колоратурного (Анастасия Балака). Начало мероприятия в 19:00.