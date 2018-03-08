РИАМО - 8 мар. Посетительниц одного из московских офисов Сбербанка поздравлял с 8 Марта робот, он делал комплименты и дарил женщинам цветы, передает Федеральное агентство новостей.

«Обычно робот помогает клиентам обратиться в нужное окно и рассказывает об услугах банка, однако в этот весенний праздник его научили для каждой посетительницы находить особые слова», - говорится в сообщении.

Сделать это стало возможным благодаря тому, что робот по голосу безошибочно распознает возраст и пол клиента.

Как напоминается в материале, это далеко не единственная необычная акция, которую проводят в России в честь Международного женского дня. Ранее стало известно и об оживших башнях Кремля, и дарящих букеты дронах.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.