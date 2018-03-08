РИАМО - 8 мар. Проект «Активный гражданин» предлагает жителям Москвы оценить проект благоустройства усадьбы «Люблино», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Планируем благоустроить усадьбу «Люблино». Превратить ее в современную парковую зону с велодорожками, детскими и спортивными площадками, построить лодочную станцию с причалом. Оцените проект на сайте «Активный гражданин»: https://ag.mos.ru/poll/3875», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

В 2018 году в столице планируется благоустроить более 50 парковых и озелененных территорий, в прошлом году работы были проведены на 113 таких территориях.

В 2017 году было благоустроено 113 парковых, озелененных территорий и знаковых объектов, в том числе 54 вновь созданных.