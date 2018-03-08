РИАМО - 8 мар. Пьяная ссора между супругами в произошла подмосковных Химках, мужчина был госпитализирован с раной живота в медучреждение, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Четвертого марта в 04:27 из квартиры на улице Центральная микрорайона Подрезково в Химках бригадой скорой помощи с раной брюшной полости доставлен и госпитализирован в ГАУЗ МО «Химкинская ЦКБ» мужчина 1973 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции жена пострадавшего 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.