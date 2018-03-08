РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД дарили женщинам-водителям цветы к 8 Марта, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Сотрудники ГИБДД Подольска провели в четверг акцию «Цветочный патруль». В праздничный день 8 Марта автоледи получили от инспекторов ДПС цветы и поздравления с праздником. Для многих это стало приятной неожиданностью и добавило весеннего настроения», - говорится в сообщении.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.