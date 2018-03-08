РИАМО - 8 мар. Виолончелист Нарек Ахназарян и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступят 10 марта на сцене Московского международного дома музыки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Светлановском зале прозвучат сочинения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича - композиторов, чьи жизнь и творчество были тесно связаны с Москвой. Концерт включен в мартовскую программу абонемента «Шедевры на все времена» и приурочен к столетию возвращения Москве статуса столицы», - говорится в сообщении.

Имя Чайковского носит Московская консерватория, с открытием которой в 1866 году началась его преподавательская деятельность. Имя композитора присвоено также концертному залу Московской филармонии. В Москве Чайковский создал многие свои произведения, и одним из первых сочинений стала увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира.

Шостакович переехал в Москву в годы Великой Отечественной войны. Ее окончание в творчестве композитора было ознаменовано созданием Девятой симфонии. Шостакович был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Виолончелист-виртуоз Нарек Ахназарян сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами, выступает в крупнейших залах мира, а международную известность приобрел после блестящей победы на XIV международном конкурсе имени Чайковского в 2011 году.