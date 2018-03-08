РИАМО - 8 мар. Американские танкисты на условиях анонимности поделились своим мнением о российском танке Т-14 «Армата», сообщает Газета.ru.

Журналист издания Business Insider опросил экипаж танка Абрамс с военной базы Форт Блисс в Техасе.

«В целом, мне кажется, что русские любят делать вещи в духе автомата Калашникова — ты можешь бросить его в грязь, и он все равно будет стрелять . С Т-14, я думаю, они немного увлеклись, пытаясь быть модными», - сказал механик-водитель.

В то же время заряжающему не понравились, что снаряды в пушку российского танка доставляются автоматически. По его мнению, ручная зарядка выходит быстрее.

У военных уточнили, как они относятся к идее сделать «Армату» беспилотной. Механик-водитель заявил, что это будет очень сложно в плане обслуживания.

«Я только и делаю, что обслуживаю танки. И они все равно ломаются!» - подчеркнул он.