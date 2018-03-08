РИАМО - 8 мар. В прошлом году Москву посетили почти 5 миллионов иностранцев, столица заняла первую строчку по России в рейтинге въездного туризма, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Агентство определило самые популярные у иностранных туристов регионы России по итогам прошлого года. Рейтинг составлен по результатам анализа иностранного туризма в регионах страны.

«Москву посетили 4,8 миллиона иностранных туристов в прошлом году, а Санкт-Петербург - 3,8 миллиона иностранцев в прошлом году, Казань - 185 тысяч иностранных туристов, а Сочи - 40 тысяч», - говорится в сообщении.

По данным исследования, Краснодарский край (900 тысяч туристов), Приморье (640 тысяч), Крым (более 500 тысяч), Татарстан (278 тысяч), Подмосковье (230 тысяч), Иркутская область (211 тысяч), Владимирская область (более 200 тысяч), Ярославская область (более 200 тысяч), Ставрополье (100 тысяч) и Калининградская область (100 тысяч) вошли в топ-10 российских регионов по популярности у иностранных туристов по итогам прошлого года. Ленобласть - в топ-15 регионов по въездному туризму.