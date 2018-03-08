РИАМО - 8 мар. Пассажира, закурившего на борту рейса Нальчик-Москва, сняли с самолета в Волгограде и привлекли к административной ответственности, сообщается на сайте МВД РФ.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, следовавшего из Нальчика в Москву и совершившего экстренную посадку.

«Прибывшие на место полицейские установили, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру 1984 года рождения, который курил во время полета. Нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции», - сказала Волк.

Она добавила, что в отношении мужчины были составлены протоколы об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17.КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

«Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна», - заключила официальный представитель МВД РФ.