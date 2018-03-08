РИАМО - 8 мар. Неизвестный украл автомобиль Land Rover Range Rover стоимостью 3,5 миллиона рублей в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в отдел МВД от мужчины 1975 года рождения поступило сообщение о краже машины по адресу: Комсомольская площадь, дом 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 08:40 28 февраля до 15:04 4 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Land Rover Range Rover, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».