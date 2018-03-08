РИАМО - 8 мар. На ВДНХ в Москве женщин поздравили с 8 Марта с помощью квадрокоптеров, которые летали с привязанными букетами, видео было опубликовано в You Tube.

Пользователь R2 D2 опубликовал видео, на кадрах которого показаны несколько квадрокоптеров, которые поднимаются вверх, а к ним привязаны букеты с цветами.

Все букеты были подарены москвичкам в честь Международного женского дня.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.

Москвичек поздравили с 8 Марта с помощью квадрокоптеров. ВИДЕО>>