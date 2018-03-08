РИАМО - 8 мар. Неизвестный ранил ножом в живот женщину в подмосковном Ликине-Дулеве, пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестого марта в 19:35 в городском округе Ликино-Дулево, деревня Кабаново, бригадой скорой помощи с ножевым ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована в ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» женщина 1970 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.