РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 мар. В подмосковном Дзержинском жильцы дома №3 по улице Бондарева сообщили в группе «Подслушано в Дзержинском» в соцсети «ВКонтакте», что готовят обращение в прокуратуру с целью выяснения правомерности действий бывшей управляющий компании «Уютный дом».

По решению суда с марта дом №3 по улице Бондарева в Дзержинском обслуживает УК «Универсальные решения».

«В свою очередь УК «Уютный дом» всячески препятствует передаче дома на обслуживание в другую управляющую компанию, а именно, не передает техническую документацию и ключи от технических помещений в УК «Универсальные решения». Более того «Уютный дом» преднамеренно отключила все лифты в доме, а также вечером 6 марта отключила свет во всем доме. Жители готовят обращение в прокуратуру по поводу самоуправства УК», - уточнили жители дома.

По официальной информации управления ЖКХ и транспорта Дзержинского, 16 февраля в Реестр лицензий управляющих компаний Московской области внесены сведения о смене УК многоквартирного дома №3 по улице Бондарева. В соответствии с частью 7 статьи 162 ЖК РФ, УК, после прикрепления дома к лицензии и заключения договора управления, обязана приступить к выполнению договора управления не позднее чем через 30 дней со дня его подписания.

Также по официальной информации управления, администрацией горокруга направлен запрос в УК «Универсальные решения» по вопросу работы лифтов, а также истребован договор на техническое обслуживание лифтового оборудования. Ситуация находится на контроле администрации.