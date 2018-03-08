РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. Пожарные и спасатели 11 марта проведут флешмоб на стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах, во время которого жители смогут увидеть выставку спецтехники и поучаствовать в конкурсах, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника пожарной части №27 Люберец Евгений Германов.

«В воскресенье, 11 марта, жителей Люберец ждет необычный флешмоб, который проведут пожарные и спасатели. Начнется он в 10 часов с выставки спецтехники у Люберецкого ДК и оборудования. Горожане увидят высотную пожарную технику, автоцистерны, штабные машины. Жители смогут принять участие в конкурсах, например, посоревноваться в одевании пожарной одежды», - сказал Германов.

Он добавил, что после этого на лед стадиона «Торпедо» выйдут пожарные и спасатели, они сыграют в хоккей в своей рабочей одежде.

«Такие флешмобы проходят сейчас по всей России. Министерством МЧС 2018-й год объявлен годом культуры безопасности. В нашем флешмобе примут участие сотрудники пожарной части №27 Люберец, №90 Лыткарина и подразделения Мособлпожспас», - уточнил Германов.