РИАМО - 8 мар. Неизвестный подобрал ключи к входной двери от квартиры в центре Москвы и украл часы и ювелирные украшения на 2,4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 7 марта в 18:00 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Трехгорный Вал, 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 02:00 24 февраля до 09:00 7 марта неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу шкатулки, в которой находились золотые наручные часы марки Сartier Tan Amerikan, золотые ювелирные изделия, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 2,42 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».