РИАМО - 8 мар. Полиция задержала в Москве мужчину, который в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: улица Часовая, дом 18.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу задержан мужчина, который изобличен в том, что в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес колото-резаное ранение живота своему знакомому»,- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки, в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.