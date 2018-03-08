РИАМО - 8 мар. На медиафоруме в Калининграде журналисты из подмосковного Домодедова организовали флешмоб, на котором устроили обмен городскими и районными газетами, говорится в сообщении пресс-службы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области.

Редактор «Домодедовских вестей» Татьяна Андреева посетила Калининград как лауреат конкурса журналистских работ фонда ОНФ «Правда и справедливость». Заместитель директора домодедовского информагентства, активист ОНФ Алексей Андреев также принял участие в медиафоруме независимых региональных и местных СМИ. Их порадовала насыщенная программа форума, заинтересовал центр правовой поддержки журналистов.

«Готовясь к поездке в Калининград, журналисты из Домодедова предложили участникам медиафорума устроить газетный флешмоб, и на форуме организовали десятиминутный обмен городскими и районными газетами. Все участники с радостью делились своими газетами, знакомились с изданиями из разных городов, звали друг друга в гости», - говорится в сообщении.

Андреева отметила, что многим приходилось объяснять, что мы не из Москвы, и что Домодедово – это не только аэропорт.

«На медиафоруме многие почувствовали себя членами одной большой команды, и это дорогого стоит. Поддержка Союза журналистов России, личное внимание Владимира Путина к каждому выступавшему очень важны для представителей нашей непростой профессии. Это повышает ее авторитет», – подчеркнула Андреева.

Член регионального штаба ОНФ Андрей Никитин уточнил, что в медиафоруме участвовали еще два подмосковных лауреата – редактор газеты «Местные вести» Валерий Гончаров из Подольска и корреспондент информагентства «РИАМО в Люберцах» Ксения Корнеева.

С 28 февраля по 2 марта в России прошел пятый форум независимых местных и региональных СМИ «Правда и справедливость». Медиафорум Общероссийского народного фронта собрал в Калининграде полтысячи журналистов со всех концов страны.