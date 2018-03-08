РИАМО - 8 мар. Самолет, следовавший из Нальчика в Москву, в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира, сообщает «Интерфакс».

«Борт совершил посадку в аэропорту Волгограда в 13:10 по московскому времени из-за закурившего на борту пассажира», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили, что самолет Нальчик-Москва экстренно сел в аэропорту Волгограда.

«Была ли это обычная сигарета или электронная, пока не известно. Борт уже вылетел в пункт назначения», - сказала пресс-секретарь аэропорта Диана Бакулина.