РИАМО - 8 мар. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в убийстве пожилой женщина в квартире на улице Маршала Захарова, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, на службу «02» от мужчины, зарегистрированного на улице Маршала Захарова, поступило сообщение о ножевом ранении в квартире по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу задержан мужчина, который изобличен в том, что в ссоре нанес колото-резаные ранения шеи пенсионерке, которая скончалась на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.