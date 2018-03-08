РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. В Московской областном центре материнства и детства в Люберцах поздравили маму, которая накануне 8 Марта родила девочек-двойняшек, сообщила «РИАМО в Люберцах» пресс-секретарь центра Алина Антонова.

«В преддверии Международного женского дня, 4 марта, в Люберецком родильном доме появились на свет девочки-двойняшки весом 2720 и 2600 граммов и ростом 47 и 49 сантиметров. Заместитель главного врача по родовспоможению Людмила Липовенко в Международный женский день поздравила маму с новорожденными и с праздником», - сказала Антонова.

Она уточнила, что в 2018 году это уже тринадцатая двойня. По статистическим подсчетам эти малышки стали 400 и 401 девочками, рожденными с начала 2018 года.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.