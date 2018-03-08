РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Родные, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 17-летнего юношу, который 6 марта 2018 года вышел из дома в подмосковном Подольске и пропал, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель поискового отряда.

«Максиму Лозенко 17 лет, он родился в 2000 году. В 9 часов утра 6 марта 2018 года он вышел из дома на работу в подмосковном Подольске и не вернулся. В 11:00 в последний раз вышел на связь, на работе не появился. На данный момент волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» собирают информацию о том, где он может находиться и куда мог направиться. Пока никакой информации о его местонахождении нет», – сказал собеседник.

Лозенко худощавого телосложения, рост 165-175 сантиметров, волосы русые, глаза карие, на правой скуле родинка. Одет был в светлые джинсы с потертостями, удлиненный черный пуховик с капюшоном, черные кожаные ботинки на шнурках, черную вязаную шапку. Ему может требоваться медицинская помощь.



Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.