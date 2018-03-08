РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мар. Праздничный концерт в культурно-досуговом центре «Заря» посетили более 600 жителей одноименного микрорайона подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» художественный руководитель центра Юрий Ильин.

«Зал был полный, некоторым даже не хватило места. В общей сложности собралось более 600 жителей нашего микрорайона. Атмосфера на празднике была очень теплая, и настроение у зрителей - замечательное», - сказал Ильин.

На концерте выступили творческие коллективы КДЦ «Заря»: солисты студии эстрадного вокала Татьяны Ильиной, солисты студии детского мюзикла Ирины Молодежниковой, танцевальный коллектив «Улыбка», студия танцев «Виктория», хореографический коллектив «Забава» и театр песни «Солнечный зайчик».

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.