РИАМО – 8 мар. В Международный женский день россиянок с праздником поздравляют даже башни Кремля, в настоящий арт-объект с дополненной реальностью древнюю крепость в сердце Москвы превратили неизвестные художники, передает Федеральное агентство новостей.

«Кроме того, рядом со Спасской башней на стене Кремля появилась интерактивная открытка с картой России с подписью: «Вам, любимые!» - говорится в сообщении.

С помощью этого приложения дополненной реальности ожил в весенний праздник не только Кремль, но и памятники. Рядом с ними возникают их высказывания о представительницах прекрасного пола.

Ранее с праздником всех россиянок поздравил глава государства Владимир Путин. В своем обращении президент отметил, что что «сердце женщины самое верное, ее прощение – самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична». Напомнил Путин и о хорошей давней традиции читать стихи на 8 марта.