РИАМО - 8 мар. Гости Третьяковской галереи смогут посетить открывшуюся выставку русского живописца Василия Верещагина, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Третьяковке открылась большая выставка Василия Верещагина. Кроме картин и графики, там будут документы и фото из архива художника», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Он также добавил, что в Пушкинском музее открыли продажу билетов на великих голландцев эпохи Рембрандта и Вермеера. Выставка начнется в конце марта.
Василий Верещагин — русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов
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