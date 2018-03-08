РИАМО - 8 мар. Неизвестный украл автомобиль Lexus LX570 стоимостью почти 7 миллионов рублей в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 7 марта в 01:53 на службу «02» от мужчины 1979 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Большая Пионерская, дом 10-12, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 08:00 27 февраля до 01:30 07 марта неизвестный по указанному адресу совершил кражу его автомобиля Lexus LX570, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 6,85 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».