РИАМО - 8 мар. Неизвестный ранил мужчину в живот в подмосковном Ногинске, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в четверг представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

«Седьмого марта в 17:55 в Ногинске, улица 3 Интернационала, из квартиры бригадой скорой помощи с ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» мужчина 1970 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.