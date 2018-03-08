РИАМО - 8 мар. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке норовирусной инфекции в Австралии в феврале-марте, сообщает Газета.ru.

«По сообщению руководства управления здравоохранения города Голд Коаст (штат Квинсленд, Австралия) от 4 марта 2018 года, престижная спортивная школа города закрыта до 23 марта в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом», — говорится в сообщении

Вспышка инфекции началась в середине февраля и к настоящему времени насчитывается более 400 заболевших учеников и преподавателей спортшколы.

Лабораторные исследования подтвердили, что вспышка вызвана двумя различными типами норовируса. Также в городе регистрируется подъем заболеваемости гриппом и коклюшем.

Власти города Голд Коаст заявляют, что все профилактические и санитарно-гигиенические стандарты выполняются, но вспышку не удается локализовать, так как вирус передается воздушно-капельным путем.