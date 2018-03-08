РИАМО - 8 мар. Пожар произошел в частном доме в Раменском районе Подмосковья, в результате происшествия пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Раменский район, деревня Вялки, Новослободский тупик.

«В 23:46 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания в частном доме привлекли пять единиц техники и 20 человек.