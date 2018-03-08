РИАМО - 8 мар. В ремонтируемом здании в центре Москвы поссорились двое рабочих, в результате конфликта один из мужчин зарезал своего оппонента, сообщил РИАМО в четверг представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 7 марта в 09:32 в ОМВД прораба ООО поступило сообщение об убийстве по адресу: Денежный переулок, дом 3, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу в помещении первого этажа ремонтируемого здания задержан разнорабочий ООО, который изобличен в том, что 7 марта в 02:00 по указанному адресу, в ссоре, ножом нанес множественные колото-резанные ранения груди разнорабочему того же ООО, который от полученных ранений скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».