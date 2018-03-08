РИАМО - 8 мар. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 9 марта из-за очень низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили на территории Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей.

В Костромской области из-за морозов объявили следующий, «оранжевый», уровень опасности, который означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 9 марта ожидается облачная погода со снегом. Температура ночью будет от минус 12 до минус 10 градусов, днем - от минус 5 до минус 3 градусов. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.