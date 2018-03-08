РИАМО - 8 мар. В Московской области 68 центральных библиотек подключили к системе единого электронного читательского билета, запущенной в 2017 году, сообщила в четверг журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Этот проект мы начали в прошлом году - по Московской области мы внедряем единый электронный читательский билет с единой электронной базой, когда можно по одному билету воспользоваться услугами всех библиотек. Сейчас в проекте 68 центральных библиотек в Московской области», - сказала Косарева.

Она отметила, что в перспективе все библиотеки Подмосковья станут участниками проекта по внедрению единого электронного читательского билета.

По словам министра, все библиотеки региона будут подключены к данной системе в течение 2-3 лет.

«Самый главный вопрос - это не снабдить электронным билетом, а еще обеспечить хороший и качественный интернет. В сельских библиотеках пока это не всегда доступно», - добавила Косарева.