РИАМО – 8 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил женщин с Международным женским днем и заявил, что каждая из них достойна улыбок и восхищения, сообщает Газета.ru.

«Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали поддержку с нашей стороны, меньше уставали, чаще улыбались и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жены и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов», - сказал Медведев.

Он также отметил, что 8 марта всегда особый повод сказать женщинам слова благодарности, «которые идут от самого сердца».

Ранее президент РФ Владимир Путин прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...» в качестве поздравления с Международным женским днем.