РИАМО - 8 мар. В Подмосковье за четыре года отремонтировали 22 дома культуры, также шесть ДК было построено, сообщила в четверг журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«У нас за четыре года уже было отремонтировано 22 дома культуры. Было шесть построено, в пяти проведена реконструкция», - сказала Косарева.

Она добавила, что в текущем году в Московской области планируют отремонтировать еще девять домов культуры.

Также дома культуры в 2018 году откроются в четырех военных городках Московской области - в Восходе, Власихе, Краснознаменске и Монине.