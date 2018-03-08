РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц подмосковного городского поселения Вербилки Талдомского района с Международным женским днем.

В четверг Воробьев совместно с певцом Денисом Майдановым посетил отремонтированный Дом культуры в Вербилках. Также Майданов исполнил несколько песен для жителей Вербилок.

«Мы работаем для того, чтобы решать проблемы. Очень приятно, что у нас это получается. А получается благодаря вашей поддержке. Приятно, что сегодня мы имеем возможность поздравить наших любимых женщин с праздником в этом новом Дворце культуры», - сказал Воробьев.

Майданов также поздравил жительниц Вербилок с праздником и грядущим открытием отремонтированного ДК.