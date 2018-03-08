РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. В подмосковных Люберцах прошел финал конкурса «Люберецкая краса-2018», на котором жюри определило победительницу, сообщается на официальной странице культурно-досугового центра «Союз» в Instagram.

При поддержке комитета по культуре администрации городского округа Люберцы и управления по делам молодежи Люберец 7 марта в КДЦ «Союз» в Малаховке прошел окружной конкурс красоты «Люберецкая краса – 2018».

«Началом программы стал выход-дефиле конкурсанток, за которым последовали конкурсные задания: «Визитная карточка», «Интеллектуальная разминка», «На все руки мастерица» и «Мир искусства». Церемония награждения началась с дефиле участниц, после которой на сцену пригласили жюри для объявления победительницы конкурса, которой стала Александра Алексеева, именно она стала обладательницей звания «Люберецкая краса – 2018», - отмечается в сообщении.

Победительницей в номинации «Истинная леди» стала Ксения Савина, в номинации «Мечта поэта» - Кристина Андреенко, в номинации «Золотое сердце» - Валерия Башмакова, в номинации «Легкость и грация» - Ирина Зинченко, в номинации «Непревзойденный талант» - Виктория Коц.

Также в в номинации «Ослепительный взгляд» победила Агата Куксинова, в номинации «Нежность весны» - Анастасия Молодан, в номинации «Весеннее вдохновение» - Евгения Терешкина, в номинации «Обворожительная улыбка» - Гузалия Шарафетдинова.

Победительницы номинаций и главного приза – звания «Люберецкая краса – 2018» были определены членами жюри, в его состав вошли заместитель главы администрации Люберец Кирилл Тимашков, депутат Мособлдумы, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Линара Самединова, председатель комитета по культуре администрации Люберец Светлана Носкова, начальник управления по работе с молодежью Люберец Борис Новиков, директора модельного агентства «Fire Star», победительница «Мисс International 2015», супермодель world beauty Ольга Илларионова.