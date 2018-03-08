РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел дом культуры в городском поселении Вербилки Талдомского района, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Президент сказал, что нужно благоустраивать каждый маленький и большой город. Мы благоустраиваем все, что любят люди. Будем надеяться, что здесь будет много молодежи», - сказал Воробьев.

В ходе посещения губернатор совместно с певцом Денисом Майдановым осмотрели новую библиотеку и зал хореографии. Сотрудники библиотеки вручили Майданову единый электронный читательский билет.

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, это один из домов культуры, который включен в программу «Культура Подмосковья». В 2016 году жители обратились к губернатору с просьбой отремонтировать дом культуры в Вербилках. Это единственный объект культуры, культурно-досуговый объект, который расположен в этом городском поселении.

Она добавила, что в 2019 году ДК в Вербилках исполняется 95 лет, при этом 65 лет в здании ремонт не проводился.

«В течение двух лет - 2015-2017 годов - мы проводили здесь ремонт, потому что дом культуры большой - 2 тысячи квадратных метров. Сделано все: и фасады, и коммуникации, и все помещения. Самое главное - сделан шикарный зал, потому что зала фактически не было. Дом культуры был в аварийном состоянии», - добавила Косарева.

Она отметила, что также в Вербилках был сделан парк и отремонтирована школа искусств. И на сегодняшний день нет объектов культуры в Вербилках, которые бы не были приведены в современное состояние.

Министр уточнила, что также было принято решение перевести в ДК библиотеку, здание которой находилось в аварийном состоянии.

«Родители, приведя детей на кружки, на секции, могут сами воспользоваться услугами библиотеки, потому что мы здесь планируем и Wi-Fi бесплатный по всей зоне библиотеки, и доступ к электронным ресурсам, и выход на портал госуслуг, что очень удобно для жителей», - подчеркнула Косарева.

По ее словам, в библиотеке располагаются грифельные стены, на которых дети смогут рисовать. Помещение библиотеки выполнено по определенному дизайну победителями архитектурного конкурса.

«Мы очень рады этому (ремонту ДК - ред.). Я надеюсь, что все жители поселка с огромным удовольствием войдут и будут удивлены. Наш дом культуры уникален, он особенный, потому что нам удалось сохранить все то, что делалось нашими предшественниками 50 лет назад», - сказала директор ДК Ольга Воронина.

Она отметила, что в секциях и кружках при ДК занимаются порядка 400 человек.

«Это единственный центр культуры и отдыха, центр притяжения, где дети, конечно же, все занимаются. Но до ремонта дом культуры не мог обеспечить всех детей помещениями. Сейчас после ремонта, я думаю, практически все дети, молодежь ждет открытия и будут заниматься», - добавила Воронина.

Она уточнила, что торжественное открытие отремонтированного дома культуры состоится 10 марта.

Ранее Воробьев заявил, что в Подмосковье реализуются масштабные проекты благоустройства, решения экологических проблем, модернизации системы здравоохранения, образования. Ведется ремонт и строительство муниципальных и региональных дорог. Большое внимание уделяют демографической политике.