Экипажи «Дорожного патруля» Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы почти год курсируют по столичным дорогам и помогают автолюбителям. Патрульные на салатовых машинах бесплатно отбуксируют заглохший автомобиль в безопасное место и помогут оформить европротокол в случае мелкого ДТП. На 60 мужчин в «Дорожном патруле» одна женщина – Олеся Макавеева, ее любят в коллективе и радостно встречают на дорогах. В преддверии Международного женского дня обозреватель РИАМО прокатился в экипаже вместе с Олесей и узнал, как ей удается «домкратить» внедорожники и буксировать грузовики.

Воздушная «скорая» и тушение пожаров на лету – как работает Московский авиационный центр>>

Любовь к форме

Олеся попала в «Дорожный патруль» из другого подразделения ЦОДД – дирекции фотовидеофиксации нарушений, где работала водителем мобильного комплекса, известного в народе как «паркон». До этого 8 лет проработала медсестрой в роддоме и на госслужбе в городской управе. А по основному образованию Олеся – работник культуры и искусства.

«Мне всегда говорили, что мне идет форма, я всегда ее любила», – признается Олеся. Поэтому возможность перейти в патрульные она восприняла с радостью.

Чтобы попасть в патруль, где работают одни мужчины, Олесе пришлось пройти серьезное собеседование. Но большой опыт работы и 22–летний водительский стаж позволили ей пройти его без труда. Сейчас Олеся – старшая в экипаже и наравне с коллегами работает по 12 часов в сутки в режиме «два через два».

«Мое появление как-то даже дисциплинирует водителей. Женщину в форме на дорогах уважают», – рассказывает Олеся.

Несмотря на работу с домкратом и тросом, у Олеси – маникюр и идеально чистая экипировка. Зимняя форма у дорожных патрульных очень красивая и яркая, с желтыми вставками. А скоро выдадут весенний и летний комплекты, сшитые по меркам Олеси. Какой будет форма в новом сезоне, и будет ли в ней юбка, пока неизвестно.

«Скорее всего, будут брюки. Как в юбке крепить тот же трос?» – смеется Олеся.

Трудоголики без отпуска: «Врач сказал, что мне нельзя было работать»>>

Как работать по 12 часов

У Олеси служба начинается в 9:00 и заканчивается в 21:00. Однако закончить вовремя удается не всегда.

«Иной раз возвращаешься на базу очень уставшей, понимаешь, что отработал 12 часов, но мимо очередной проблемы на дороге просто не можешь проехать», – делится Олеся.

Так, смена может затянуться на 3–4 часа, а то и до глубокой ночи.

Особенно тяжело патрульным пришлось в начале февраля, когда Москву накрыл мощный снегопад. За неделю машины «Дорожного патруля» вытащили из снежных заносов более 250 автомобилей. Олеся рассказывает, что приходилось не только буксировать автомобили, но просто отогревать замерзших горожан.

Круг обязанностей сотрудников «Дорожного патруля» очень широкий. «Наша главная задача – устранить проблему на дороге, чтобы транспортное средство не мешало другим участникам движения», – поясняет Олеся. Кроме того, патрульные инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП, регулируют дорожное движение, помогают сотрудникам экстренных служб на месте ЧС.

Спасатель из Фрязина Владимир Иванов: про кошек, детей и «камикадзе»>>

Недоверчивые водители

«Дорожный патруль» – служба молодая и для большинства москвичей пока непривычная. «Нас до сих пор ассоциируют с наказаниями. За последние годы люди настолько привыкли за все платить, что даже боятся принимать помощь», – рассказывает Олеся.

По сути, «Дорожный патруль» – это прежде всего помощь водителя водителю, объясняют патрульные. В багажнике у них для этого есть все необходимое: тросы для буксировки, огнетушитель, набор ключей, конусы с оранжевыми и белыми полосами, «прикуриватель» для запуска двигателя, домкрат, автомобильный насос, аптечка и многое другое. Многие патрульные прошли курсы по оказанию первой помощи, поэтому могут помогать спецслужбам на крупных ДТП.

Патрульного-женщину водители воспринимают по-разному. Бывали случаи, когда люди не верили, что женщина в состоянии оказать им помощь. Один раз Олеся отбуксировала до дома застрявшего на дороге пенсионера, который говорил: «Дочка, ну чем ты мне можешь помочь?»

Были случаи буксировки спецтехники, например, автомобиля «Скорой помощи». Приходилось вытаскивать машины из ям, менять колеса, выступать в роли регулировщика и многое другое.

На вопрос, что в работе патрульной является самым сложным, Олеся ответить не может. К морозам она привыкла, к плотному графику, иной раз без обеда и перерыва, – тоже. При этом удовлетворение от работы есть всегда. Каждая благодарная улыбка водителя воодушевляет и радует.

Кстати, принимать любую материальную благодарность сотрудникам«Дорожного патруля» запрещено, даже если это «невинная» шоколадка. Лучшая благодарность – это запись в «Книге отзывов и предложений», которая хранится в бардачке у патрульных.

Как работают спасатели старейшей пожарной части в Москве>>

Работа на каждом шагу

В том, что патрульным ЦОДД на работе скучать не приходится, обозреватель РИАМО убедился лично. За 2 часа с небольшим экипаж Олеси и ее напарника Владимира оказал помощь на дороге пяти водителям, а также по заданию Дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД промониторил работу светофоров.

Экипаж Олеси и Владимира работает на юге и юго-востоке столицы, включая участки Третьего транспортного кольца и МКАД. В 9 утра экипаж выехал с автобазы, которая находится на Золоторожском валу.

Первый «клиент» патруля застрял в крайней полосе прямо на съезде с ТТК на Волгоградский проспект и мешал участникам движения. У мужчины на старенькой «Газели» порвался тросик газа, и водитель прямо на дороге пытался быстро решить проблему. На появление «Дорожного патруля» мужчина отреагировал так, как реагирует большинство водителей: «Штрафовать будете?» Патрульные отбуксировали автомобиль на территорию ближайшего шиномонтажа, и помогли быстро устранить проблему.

В ходе рейда экипаж также помог участникам мелкого ДТП на Волгоградском проспекте, в том числе в, оформлении европротоколов. По словам Олеси, не все участники движения могут правильно это сделать, и патрульным приходится буквально самим расставлять «галочки» в нужных окошках. В ДТП на Волгоградке пришлось самим заполнять протокол одному из участников ДТП – плохо говорящему по-русски водителю такси.

Каждое происшествие на дороге необходимо зафиксировать, то есть сфотографировать на рабочий планшет и описать, и отправить информацию Дежурной смене ЦОДД.

Обычное движение по дороге для патрульных – это мониторинг, и работа их находит буквально на каждом шагу. «Где-то колодец открыт, где-то решетка водостока забилась. Не бывает такого, что едешь, и вокруг все хорошо. Всегда есть чем заняться!» – рассказывает Олеся.

Официальный обеденный перерыв у патрульных, конечно, есть, однако воспользоваться им не всегда удается. «Бывает, вспоминаешь об обеде только вечером», – замечает Олеся.

Пожарный из Фрязина: про опасную профессию и династию огнеборцев>>

Оставаться женщиной и заниматься мотогонками

Семья относится с пониманием к такой занятости Олеси, ведь она всегда была активной, и помогает с домашними делами, пока она на работе. Даже когда дети были маленькими, она никогда не сидела на месте.

«У меня двое взрослых детей: девочке уже 20 лет, а сыну 12», – рассказывает Олеся.

Есть у Олеси еще одно не самое женское хобби – в этом году она открывает своей четвертый мотосезон. И отпуск теперь связан с мотофестивалями, а не с морскими курортами.

На Международный женский день 8 марта у Олеси выпал выходной. На 23 февраля она поздравила 59 коллег-мужчин мандаринами и шоколадками. Однако пообщаться с коллегами удается разве что ранним утром, перед выходом на маршрут. Но все равно отношения в коллективе самые теплые, отмечает Олеся.

Она надеется, что на работу в «Дорожный патруль» придут и другие женщины, ведь в ближайшем будущем служба будет расширяться. «Эта работа, конечно, больше мужская. Но мне бы хотелось, чтобы на работу пришли другие девушки. Чтобы не быть одной в мужском коллективе», – признается патрульная.

Из сантехников – в дизайнеры: истории людей, сменивших профессию>>