РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Специалисты ракетно-космической корорации «Энергия» из подмосковного Королева выполнили заправку транспортного пилотируемого космического корабля новой серии «Союз МС-08» перед полетом Международную космическую станцию (МКС), сообщается на официальном сайте РКК «Энергия».

Специалисты приступили к заключительному этапу подготовки к полету транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-08» на МКС. Полет станет первой экспедицией на МКС в 2018 году.

«Специалисты РКК «Энергия» на космодроме Байконур успешно выполнили операции по заправке транспортного пилотируемого корабля новой серии «Союз МС-08» компонентами топлива и сжатыми газами. После заправки корабль доставлен в монтажно-испытательный комплекс космических аппаратов и установлен для проведения дальнейших предстартовых работ», - говорится в сообщении.

Основной экипаж «Союза МС-08» состоит из командира корабля, космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева и бортинженеров астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. После стыковки с ММКС экипаж «Союза» станет частью экспедиции МКС 55/56. Пуск ракеты-носителя с транспортным кораблем «Союз МС-08» запланирован на 21 марта с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур.