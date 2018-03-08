РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. С 24 февраля по 2 марта жители подмосковных Люберец чаще всего сообщали на портал «Добродел» о нарушении уборки снега и наледи, таких жалоб было более 200, сообщается на портале.

«С 24 февраля по 2 марта 2018 года жители городского округа Люберцы подали через портал «Добродел» 964 сообщения о проблемах, самой популярной стал вопрос нарушения правил уборки территорий от снега и наледи, об этом жители сообщили 214 раз», - отмечается на портале.

Кроме того, 55 раз били жалобы на незаконное размещение рекламных и информационных материалов, 38 – на выбросы вредных веществ с территории предприятий, промышленных зон, 33 – на наледь и сосульки на кровле, 31 - на неисправные фонари освещения.

Пользователи портала подтвердили решение по 748 жалобам.

По 218 обращениям убран снег и наледь во дворе, по 55 демонтированы незаконные рекламные вывески, по 56 решена проблема нарушения очистки дорог от снега и наледи, по 42 решена проблема неисправных фонарей освещения, по 41 устранена наледь на кровле.