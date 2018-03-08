РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. Из-за короткого замыкания в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на улице Ленина в поселке Октябрьский городского округа Люберцы произошло плотное задымление, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

Сигнал о задымлении поступил в 10:18. В 10:23 на место прибыли пожарные расчеты первого отделения.

«В поселке Октябрьский Люберец на улице Ленина, дом 39Б, строение 1, в «Макдоналдсе» произошло короткое замыкание в подсобном помещении без последующего возгорания. В результате чего образовалось плотное задымление в зале», - сказал собеседник.

Он уточнил, что посетители самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

«На место прибыло пять пожарных расчетов. В настоящее время в ресторане работает дознаватель отдела надзорной деятельности, он уточняет причину случившегося», - добавил Иванов.