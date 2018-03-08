РИАМО - 8 мар. Пассажирок коммерческих автобусов поздравили с Международным женским днем, подарив 750 тюльпанов на маршруте от Рижского вокзала до улицы Павла Корчагина, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Водители одного из самых популярных маршрутов, который проходит от Рижского вокзала до улицы Павла Корчагина, и участники молодежного совета ГКУ «Организатор перевозок» поздравили женщин с 8 марта и подарили им цветы. <…> 750 тюльпанов», - говорится в сообщении.

Подобная акция проводится уже второй год подряд: после того, как перевозчики перешли на работу по новым городским стандартам, они тщательно следят за качеством обслуживания пассажиров и участвуют в городских праздниках.

«Каждая женщина – это любимая жена, дочь, мама и сестра. Мы поздравляем всех женщин с Международным женским днем и хотим сказать спасибо за всю ту безмерную заботу, которую вы нам дарите», - сказал председатель молодежного совета ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

Как добавил генеральный директор АО «Группа Автолайн» Александр Тур, Международный женский день – по-настоящему весенний, теплый праздник. Цветы – это способ лишний раз сказать женщинам, как сильно мы ими дорожим и любим.

«Хочу поздравить всех наших пассажирок с 8 Марта и пожелать вдохновения и любви», – сказал Тур.