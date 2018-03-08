РИАМО - 8 мар. На Белорусском направлении Московской железной дороги задерживается электропоезд в связи с травмированием человека, сообщается в Telegram-аккаунте ЦППК.

«Внимание! Белорусское направление. Задержан поезд 6217 (Дубна - Звенигород) на 11 минут», - говорится в сообщении.

Предварительной причиной задержки состава является травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге», - подчеркивается в аккаунте.