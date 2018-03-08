РИАМО - 8 мар. В прокуратуру Москвы обратился совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) из-за жалоб жителей о неприятном запахе, идущим с территории за зданием МГУ на Ломоносовском проспекте, сообщается на сайте СПЧ.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека <…> обратился в столичную прокуратуру в связи поступившими жалобами жителей района Раменки ЗАО города Москвы о неприятном запахе, распространяющемся с территории, находящейся за фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте», - говорится в сообщении.

СМИ сообщили, что по данному адресу организована несанкционированная свалка бытовых отходов. В течение дня туда регулярно подъезжают машины с мусором, который сжигается в огромных печах-буржуйках. За день сжигают содержимое нескольких мусоровозов. Данная свалка представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жителей района.

Помимо этого, на территории находятся строения, законность возведения которых вызывает много вопросов. А полиция довольно часто задерживает здесь лиц, нелегально проживающих в Москве.

«В этой связи совет по правам человека попросил главного столичного прокурора поручить провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять меры прокурорского реагирования», - заключается в материале.