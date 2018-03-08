РИАМО - 8 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем и пожелал им отличного настроения, благополучия и всего самого доброго, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! В Москву вновь пришел праздник весны, красоты и любви, когда мы обращаемся с самыми теплыми и нежными словами к мамам и бабушкам, женам и дочерям. К нашим дорогим и близким людям, которые создают домашний уют и ярко проявляют себя в избранной профессии», - говорится в поздравлении.

Он отметил, что успехи столицы связаны с женщинами - красой и гордостью Москвы. В каждой сфере видно плодотворное влияние женщин, их талант, энергия, инициатива.

«Несравненные москвички, мы вас ценим, любим и готовы повторять эти слова в праздники и будние дни. Желаю вам отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть в вашей жизни всегда будет много цветов и улыбок!» - добавил мэр.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.