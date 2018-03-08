РИАМО - 8 мар. Возгорание произошло в квартире жилого дома на востоке столицы, в ходе тушения пожара был спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 01:34 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ВАО, улица Алексея Дикого, 20.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит в квартире на пятом этаже. Принятыми мерами в 01:50 пожар был локализован. В 01:59 пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В ходе тушения квартиры был спасен один человек. Он был передан наряду скорой медицинской помощи для осмотра.

Для ликвидации пожара на место были направлены восемь единиц техники и 28 человек личного состава.