РИАМО - 8 мар. Неизвестный украл автомобиль Lexus стоимостью более 3 миллионов рублей с неохраняемой парковки Ледового дворца в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестого марта в 21:30 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 18:00 до 21:20 6 марта в Мытищах, улица Летная, дом 17, с неохраняемой парковки Ледового дворца «Арена «Мытищи» неизвестный похитил его автомашину Lexus RX 350 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма материального ущерба составила 3,259 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.